“%69 نمو” سجلات الفنون والترفيه بـ”عسير”

كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات المصدرة لقطاع الفنون والترفيه والتسلية في منطقة عسير 69% خلال النصف الأول 2023م.
وأكدت الوزارة أن عدد السجلات المصدرة للقطاع 120 سجلاً تجارياً، مقارنةً بــ 71 سجلاً تجارياً مصدراً في النصف الأول 2022م، فيما بلغ إجمالي السجلات القائمة لقطاع الفنون والترفيه والتسلية في منطقة عسير 611 سجلاً تجارياً.
وشملت أنشطة قطاع الترفيه والفنون والتسلية: الأنشطة الإبداعية، والفنون، وأنشطة الترفيه، وأنشطة المتاحف والمباني التاريخية، وأنشطة حدائق النباتات والحيوانات والمحميات الطبيعية، وأنشطة مدن التسلية، ومدن الألعاب، وأنشطة النوادي الرياضية. وفق “أخبار 24”.
ويعد قطاع الفنون والترفيه والتسلية أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وبرنامج تحسين جودة الحياة الذي اعتنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، وخلق الفرص الوظيفية، وتنويع النشاط الاقتصادي.