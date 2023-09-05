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جديد الخرج > بالصور.. سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع المجلس المحلي
05/09/2023   8:47 م

بالصور.. سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع المجلس المحلي

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج رئيس المجلس المحلي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة، في جلسته الثالثة من دورته السادسة، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة ،

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

وحث سموه الأعضاء إلى الإسهام الفاعل في أعمال المجلس، وتكامل الجهود، وإبداء الآراء والمقترحات، فيما يحقق خدمة الأهالي وسكان المحافظة للسعي في تعزيز النمو والتنمية للمحافظة.

بالصور.. سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع المجلس المحلي

جديد الخرج
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