“الاستثمارات” يكمل بيع حصته بشركة “الغاز”

أكمل صندوق الاستثمارات العامة، بيع حصته البالغة 10.92%، والتي تعادل 8،186،455 سهماً في شركة الغاز والتصنيع الأهلية (“غازكو” أو “الشركة”)، وذلك من خلال صفقة بيع خاصة، بقيمة 491.19 مليون ريال.
وقامت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً بشراء الحصة لصناديقها الاستثمارية المدارة من قبلها ومحافظ عملائها.
وأكد إياس الدوسري، مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، بأن هذه الصفقة ضمن استراتيجية الصندوق، لتدوير رأس المال عبر بيع حصص في الشركات الناضجة المملوكة للصندوق، وإعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، وتعكس هيكلة الصفقة عمق قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين في السوق المالية السعودية.” وفق “أخبار 24”.