نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الاستثمارات” يكمل بيع حصته بشركة “الغاز”
05/09/2023   8:58 م

“الاستثمارات” يكمل بيع حصته بشركة “الغاز”

+ = -
38

أكمل صندوق الاستثمارات العامة،  بيع حصته البالغة 10.92%، والتي تعادل 8،186،455 سهماً في شركة الغاز والتصنيع الأهلية (“غازكو” أو “الشركة”)، وذلك من خلال صفقة بيع خاصة، بقيمة 491.19 مليون ريال.

وقامت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً بشراء الحصة لصناديقها الاستثمارية المدارة من قبلها ومحافظ عملائها.

وأكد إياس الدوسري، مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، بأن هذه الصفقة ضمن استراتيجية الصندوق، لتدوير رأس المال عبر بيع حصص في الشركات الناضجة المملوكة للصندوق، وإعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، وتعكس هيكلة الصفقة عمق قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين في السوق المالية السعودية.” وفق “أخبار 24”.

“الاستثمارات” يكمل بيع حصته بشركة “الغاز”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885272230.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com