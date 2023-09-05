“288%” ارتفاع قيمة جمعيات الادخار “الإلكترونية”

كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن ارتفاع إجمالي قيمة المجموعات التي أنشئت عبر خدمة جمعيات الادخار الإلكترونية، بنحو 288% خلال الخمس سنوات الماضية.
ووفقاً لتقرير صادر عن “ساما” كان إجمالي قيمة تلك المجموعات 1.7 مليون ريال في عام 2018، انخفضت إلى 672 ألفاً في 2019، لترتفع بعد ذلك إلى 6.9 مليون في عام 2020، وتواصل الارتفاع في 2021 حتى بلغت 189 مليوناً، وفي عام 2022 سجلت أعلى قيمة بـ491 مليوناً.
وفيما يتعلق بمتوسط مساهمة المستفيدين في خدمة جمعيات الادخار الإلكترونية، أشار “ساما” إلى أنها بدأت بألف ريال في عام 2018، وارتفعت إلى 1.5 ألف في 2019، وإلى 3 آلاف في 2020، وسجلت في 2021 متوسطاً يقدر بـ 5.3 ألف، ليضيف زيادة بسيطة في 2022 ويسجل 5.4 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.