“التعاون الخليجي” يدرس مستقبل العملات الرقمية

أقر محافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، تشكيل فريق لدراسة تأثير ومستقبل العملات الرقمية على دول المجلس، واعتمد المجلس الدليل الاسترشادي لفتح الحسابات المصرفية لدى البنوك الخليجية لمواطني دول المجلس غير المقيمين بالدولة.
كما أوصى المجلس، في ختام اجتماعه الـ 81 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والذي عُقد (الثلاثاء)، في مدينة صلالة، بالاطلاع على آخر مستجدات جهود دول المجلس في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما وافق على الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات حيال التداعيات المالية العالمية على القطاع المصرفي لدول المجلس، مشيداً بالخطوات التي تمت لربط نظام “آفاق” الذي تم إنشاؤه من قبل قادة المجلس.
من جانبه قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الأرقام التي تحققت في عام 2022، تعكس ما تحقق من إنجازات ملموسة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح خلال كلمته، في الاجتماع، أن إجمالي التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بلغ أكثر من 107 مليارات دولار، مشيراً إلى أن أصول البنوك العاملة في دول المجلس بلغ 2.9 تريليون دولار، وبلغ عدد البنوك في دول المجلس 186 بنكاً بأكثر من 20 فرعاً بدول المجلس.