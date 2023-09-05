“روشن هاكاثون” في “سيتي سكيب”.. بمليون ريال

يستضيف معرض سيتي سكيب العالمي، فعالية “روشن هاكاثون”، برعاية روشن، لتحسين جودة الحياة للسكان والمستأجرين، باستحداث حلول رقمية تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية، فيما يشهد تقديم خدمة ودعم للمتسابقين بأعلى المستويات تتسم مع قيّم روشن الأساسية، حيث تولي روشن اهتماماً خاصاً بالسلامة، والعدالة، والجودة.
وينقسم الهاكاثون في تلك الفعالية التي صُممت خصيصاً لقطاع العقارات والتقنية في المملكة، وتقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات؛ إلى مسارين؛ يتعلق الأول بالشركات الناشئة القائمة، بينما يختص المسار الثاني بأفكار المشاريع الجديدة، إذ تتشكل لجنة من الخبراء لتقييم مشاركات المتنافسين.
وتضم اللجنة مستشار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور عليان الحربي، والرئيس التنفيذي للمعلومات والرقميات في مجموعة روشن جاييش ماجانلال، ورئيس الاستراتيجية والشؤون المؤسسية في مجموعة روشن ياسين قطّان، والمدير العام التنفيذي للتسويق في مجموعة روشن وسيم الخشان، وشريك في منجم تطوير الأعمال ريان الشريف، ومدير هندسة العملاء في جوجل كلاود خالد العوهلي.
وتُمنح جوائز المسار الأول بقيمة 500 ألف ريال، 350 ألف ريال للفائز بالمركز الأول، و150 ألف ريال للمركز الثاني، كما تمنح جوائز المسار الثاني بمجموع 500 ألف ريال، 350 ألف ريال للمركز الأول، و150 ألف ريال للثاني.
وتحظى الفرق الفائزة بفرصة حضور حفل الإطلاق الرسمي لجوجل كلاود في المملكة، إلى جانب حضور ورشة عمل مقدمة من جوجل كلاود بعنوان “الابتكار والتفكير الإبداعي 10X”، التي تتطرق إلى التفكير التصميمي وطرق تسريع الأعمال من خلال الابتكار، يقدمها رئيس قسم هندسة العملاء في جوجول كلاود السعودية خالد العوهلي، وسيُمنح المشاركون في ورشة العمل شهادة حضور.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات روشن هاكاثون في 10 سبتمبر، وتستمر إلى 12 سبتمبر ضمن المعرض، بحيث يكون الحفل الختامي في يوم 13 سبتمبر.
ويتيح المعرض الذي يعقد من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري للمشاركين فرصة التفاعل مع المطورين المحترفين، والمصممين المبتكرين، وخبراء التقنية العقارية لتطوير حلول جديدة قادرة على الارتقاء بالقطاع العقاري، بحضور أكثر من 170 دولة، ومشاركة جهات عارضة من 21 دولة، تستعرض مشاريعها العقارية المميزة.
ويضم المعرض مشاريع رؤية 2030، ويستهدف الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري.
ويقدم سحوبات مميزة على وحدات سكنية بشكل مجاني للزوار، إلى جانب قروض مميزة من البنوك بنسب تمويل حصرية خاصة بالمعرض، وعروض خاصة من المطورين العقاريين. وفق “أخبار 24”.
كما يشهد العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقاري من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية في المملكة، والتخطيط الحضري، والعديد من المواضيع الأخرى.
وتعد النسخة الحالية من معرض سيتي سكيب العالمي نسخة استثنائية تستضيفها المملكة بهدف مناقشة مستقبل العقار، واستعراض المشاريع العقارية الفريدة، وتعزيز الابتكار والإبداع.