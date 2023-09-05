طارق حامد يوجه رسالة لجماهير الاتحاد

وجه المحترف الدولي المصري طارق حامد المنتقل حديثاً لنادي ضمك رسالة إلى جماهير ناديه السابق (الاتحاد).
وكتب طارق عبر حسابه في منصة “إكس”: “كل الشكر والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة.. سعيد جداً بتجربتي هنا، وبالذي حققته مع الفريق وأتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق في البطولات القادمة إن شاء الله”.
وأضاف “شكراً أخى أنمار الحائلي، شكراً أخي أحمدالكعكي.. وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد في كل مكان”.
وأعلن نادي ضمك، أمس الاثنين، تعاقده مع طارق حامد قادماً من الاتحاد بعدما قضى موسماً في صفوفه. وفق “سبورت 24”.
ولعب طارق حامد 28 مباراة بقميص اتحاد جدة، وحصل على لقبي الدوري السعودي، وكأس السوبر.