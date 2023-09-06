الدولار “يستقر” والين “يهبط”

استقر الدولار خلال آخر جلسات الأربعاء قرب أعلى مستوى في 6 أشهر، إذ أثرت المخاوف بشأن الصين والنمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، بينما اقترب الين من أدنى مستوى له في 10 أشهر.
وارتفع مؤشر الدولار 0.067% إلى 104.80 مقابل سلة عملات رئيسية أخرى، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في 6 أشهر البالغ 104.90 الذي لامسه خلال الليل.
سجل الين 147.66 مقابل الدولار في الساعات المبكرة من التعاملات الآسيوية، وهو ما يقل بشكل طفيف عن 147.8 للدولار الذي كان أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.
ولم يطرأ تغيير يذكر على اليورو الذي استقر عند 1.0721 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2559 دولار بانخفاض 0.03%.