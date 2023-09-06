نهاية “القطيعة” السعودية – الإيرانية.. والعنزي بـ”طهران”

بلغ سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى إيران، عبدالله العنزي، العاصمة الإيرانية طهران، لمباشرة مهام عمله؛ وذلك بعد الاتفاقية المبرمة بين البلدين، في العاصمة الصينية بكين، في 10 مارس 2023.
وشدد السفير العنزي بعد أن حط رحاله في العاصمة طهران، إن توجيهات القيادة، تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب، باعتبار أن المملكة وإيران دولتين جارتين هامتين في المنطقة، وتمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة، وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين.
وعدّ السفير السعودي في طهران، رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خارطة طريق، تعكس جميع أوجه التعاون؛ التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم، والحوار البناء الهادف والاحترام، لتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين. وفق “أخبار 24”.
وفي غضون ذلك، وصل السفير الإيراني المعين لدى المملكة، على رضا عنايتي، في وقتٍ سابق، إلى العاصمة الرياض، في خطوة تسهم في إعادة فتح القنوات الدبلوماسية بين البلدين.
وخلال أغسطس الماضي، شهد ملف العلاقات السعودية الإيرانية، كثير من خطوات الـ”حلحلة”، التي تتمثل بزيارةٍ قام بها وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إلى المملكة، كأول مسؤول بهذا المستوى يزور السعودية منذ سنوات، والتقى حينها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، سبقه اجتماع مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.