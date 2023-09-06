طقس اليوم.. 5 مناطق في مرمى السيول والأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، استمرار الأجواء الممطرة على بعض المناطق مصحوبة بسيول وزخات من البرد.
وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
ولفت إلى أنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.
ونوه إلى أن مكة المكرمة مستمرة في تسجيل أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية، تليها الأحساء بـ 46 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 45 درجة في كل من المدينة المنورة والدمام وينبع وحفر الباطن. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الحرارة في الرياض ستصل إلى 43 درجة مئوية، بينما تصل إلى 42 درجة في تبوك وبريدة، فيما يتوقع أن تبلغ الحرارة في جدة 40 درجة، وفي أبها 32 درجة.