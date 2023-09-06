مدير شرطة الخرج يقلد المقدم/ سعد زيد الهميم رتبته الجديدة

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قلد سعادة مدير شرطة محافظة الخرج العميد/ محمد بن عبدالعزيز الصالحي .. قائد دوريات الأمن بمحافظة الخرج المقدم/ سعد زيد الهميم رتبته الجديد وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة (مقدم).
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