نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > مدير شرطة الخرج يقلد المقدم/ سعد زيد الهميم رتبته الجديدة
06/09/2023   1:23 م

مدير شرطة الخرج يقلد المقدم/ سعد زيد الهميم رتبته الجديدة

+ = -
63

قلد سعادة مدير شرطة محافظة الخرج العميد/ محمد بن عبدالعزيز الصالحي .. قائد دوريات الأمن بمحافظة الخرج المقدم/ سعد زيد الهميم رتبته الجديد وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة (مقدم).

مدير شرطة الخرج يقلد المقدم/ سعد زيد الهميم رتبته الجديدة

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885272285.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com