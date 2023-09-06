“الإلكتروني” يفتح التقديم على 3 شهادات “مهنية”

كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عن بدء التقديم على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم في التعليم والتدريب الإلكتروني؛ لتأهيل ممارسي التعليم الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات احترافية متخصصة تسهم في تجويد مسارهم العلمي والمهني.
وأتاح المركز التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، حيث ستقام الاختبارات في 26 مقراً بمختلف المناطق، وذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وفق ضوابط الصندوق.
وتنقسم الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم إلى الشهادة الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) والتي تستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، ومقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والشهادة الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD)، التي تستهدف مصممي الحقائب التدريبية، ومصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي.
كما تتضمن، الشهادة الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) التي تستهدف الأفراد العاملين على ضبط جودة التعليم الإلكتروني، والمشرفين على برامجه، ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري ووكلاء المدارس.
يذكر أن الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم صالحة لمدة 4 سنوات من تاريخ إصدارها، وقد تم إطلاقها بنسختها السابقة بتاريخ 13 أغسطس 2022م، وأقيمت اختباراتها في كافة المناطق، وشهدت حضور أكثر من 1900 متقدم؛ إذ بلغ إجمالي الحاصلين على الشهادات 1435 مجتازاً بمعدل 72% من المختبرين.
وتأتي هذه الشهادات وفق أحدث المعايير، لتمكين وتأهيل الحاصلين عليها؛ وفق أفضل وأحدث الممارسات، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ لتحقيق التميز في الأداء ورفع الجودة التعليمية؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
ويمكن للراغبين بالحصول على الشهادات المهنية، ممن تنطبق عليهم متطلبات الأهلية، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، والتواصل عبر القنوات الرسمية.