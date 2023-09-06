اكتمال 34 كلم من خطوط المياه بشمال الرياض

أكملت شركة المياه الوطنية، تنفيذ خطوط مياه رئيسية، بطول أكثر من 34 كيلو متراً، وبتكلفة تجاوزت 84 مليون ريال، لدعم منظومة التوزيع اليومية شمال مدينة الرياض.
وقالت الشركة إن خطوط المياه المنفذة بأقطار متنوعة، وهي تهدف لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة التوزيع لأحياء القيروان، والعارض، والياسمين، والنرجس، والغدير، والمحمدية، بالإضافة إلى النزهة، والتعاون، والمصيف، والمروج، والملك فهد، والنخيل.
وأبانت أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض، مؤكدة أنها تعمل بخطى متسارعة لتنفيذ مبادراتها المتعلقة بمشاريع دعم البنى التحتية، وكفاءة العمليات التشغيلية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه وفقاً للنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة. وفق “أخبار 24”.