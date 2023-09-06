نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > اكتمال 34 كلم من خطوط المياه بشمال الرياض
06/09/2023   1:26 م

اكتمال 34 كلم من خطوط المياه بشمال الرياض

+ = -
39

أكملت شركة المياه الوطنية، تنفيذ خطوط مياه رئيسية، بطول أكثر من 34 كيلو متراً، وبتكلفة تجاوزت 84 مليون ريال، لدعم منظومة التوزيع اليومية شمال مدينة الرياض.

وقالت الشركة إن خطوط المياه المنفذة بأقطار متنوعة، وهي تهدف لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة التوزيع لأحياء القيروان، والعارض، والياسمين، والنرجس، والغدير، والمحمدية، بالإضافة إلى النزهة، والتعاون، والمصيف، والمروج، والملك فهد، والنخيل.

وأبانت أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض، مؤكدة أنها تعمل بخطى متسارعة لتنفيذ مبادراتها المتعلقة بمشاريع دعم البنى التحتية، وكفاءة العمليات التشغيلية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه وفقاً للنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة. وفق “أخبار 24”.

اكتمال 34 كلم من خطوط المياه بشمال الرياض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885272292.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com