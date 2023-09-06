“بناء” منظومة وطنية لممارسات “الجودة”

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، أهمية التكامل بين قطاعات العمل الحكومية والخاصة وغير الربحية، بوصفها نقطة انطلاق نحو بناء منظومة وطنية قوية لممارسات وتطبيقات الجودة في مختلف المجالات بالمملكة.
وأشاد القصبي خلال كلمته بالندوة الافتتاحية لمشروع قياس جاهزية القطاعات في الجودة والتميز المؤسسي، بالتحول الكبير في تبني المنشآت الوطنية لمبادئ ومعايير الجودة، ومعدلات نضج تلك الممارسات بمختلف القطاعات، مؤكداً أن رحلة الجودة طويلة وتتطلب تكاملاً وتعاوناً أكبر، كما تحتاج مزيداً من العمل الجاد لتحقيق الأهداف الوطنية.
من جهته، أبان نائب المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد الكعيك، أن مشروع قياس جاهزية القطاعات في الجودة والتميز المؤسسي، أحد المشروعات التي تنفرد بها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، مبيناً أن المشروع سيتيح للمختصين قياساً دقيقاً لمستويات تطبيق متطلبات الجودة في القطاعات المختلفة وكذلك مستوى نضج تلك الممارسات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف، أن المواصفات السعودية تهدف من هذا المشروع لتحديث نتائج مستوى نضج وجاهزية القطاعات الرئيسية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، حيث يعد قياس الجاهزية الخطوة الأولى نحو تطوير ومراجعة وتحديث أهداف ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للجودة.