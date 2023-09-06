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جديد المحليات > “مدن” تعرض منتجات جديدة في “سيتي سكيب”
06/09/2023   6:16 م

“مدن” تعرض منتجات جديدة في “سيتي سكيب”

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تعتزم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عرض الفرص الاستثمارية الواعدة للمطورين العقاريين، وما تتمتع به مدن من منتجات وخدمات مبتكرة تُلبي احتياجات المستثمرين في المدن الصناعية خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2023 الذي ينعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى13 سبتمبر الجاري.

وستعرض “مدن” عبر جناحها منظومة محفّزاتها الاستثمارية المُمكنة، وحلولها الذكية لترسيخ مفاهيم المستقبل وتحقيق استدامة المباني في المجمعات السكنية بالمدن الصناعية التي تضم ما يزيد على 70 ألف موظف في نحو 25 منشأة سكنية، و600 مبنى سكني.

كما ستعرض تجربتها المتميزة في مجال تطوير وإدارة المدن الصناعية من خلال مشاريعها الحالية والعاملة في 36 مدينة صناعية تضم أكثر من 6000 مصنع، إضافة إلى مشاريعها المستقبلية ومستهدفاتها الواعدة لإنشاء التجمعات الاقتصادية، كما تشارك في عدد من الجلسات الحوارية المتميزة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الهيئة ستعرض أيضاً خلال المعرض حزمة من الشراكات والاتفاقيات الجديدة بحجم استثمارات يصل إلى 10 مليارات ريال لتطوير البنية الأساسية وبناء وتشغيل المصانع الجاهزة في المدن الصناعية.

“مدن” تعرض منتجات جديدة في “سيتي سكيب”

جديد المحليات
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