“معادن” تفوز برخصتي تعدين بـ”عسير والرياض”

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن فوز شركة التعدين العربية السعودية – معادن، برخصتي الكشف لموقعي محدد والردينية التعدينيين.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، يلزم الشركات المتقدمة، بإثبات كفاءتها الفنية والتزامها بالمعايير الاجتماعية والبيئية، بما يحقق التنمية المستدامة في قطاع التعدين، مؤكداً أن نتائج التقييم أبدت تفوق العروض المقدمة في “معادن” في عملية المنافسة لكل من الموقعين.
وأكد أن معادن ستلتزم وفق العروض المقدمة، بإنفاق 15 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأبناء المنطقة المجاورة لكلا الموقعين، بواقع 7.5 مليون ريال لكل موقع، تتضمن بناء مركز تميز يساهم في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية، وتوظيف ما يزيد على 60% من العاملين في المواقع من المواطنين من أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.
وأضاف أن معادن ستلتزم أيضا بتنفيذ العديد من الأعمال الاستكشافية في الموقعين منها حفر أكثر من 61 ألف متر في أول سنتين بهدف تسريع الوصول إلى مرحلة تقدير الموارد والاحتياطيات التعدينية في المواقع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن موقع “محدد” التعديني يقع في منطقة عسير، ويغطي مساحة تقدر بـ 139 كم²، ويبعد حوالي 456 كم2 من ميناء جازان الصناعي، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك، والذهب، والرصاص، فيما يقع موقع الردينية في منطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 75 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خام الزنك والفضة.