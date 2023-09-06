مليون مستفيد من “التوجيه والإرشاد المهني”

تخطى عدد المستفيدين من برنامج التوجيه والإرشاد المهني في مناطق المملكة خلال الـ8 أشهر الماضية، حاجز المليون مستفيد ومستفيدة، محققاً نسبة رضا للمستفيدين بلغت 91 %.
وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية، أن عدد زوار منصة “سُبل” وفقاً لإحصائيات النصف الأول من العام الميلادي الجاري بلغ نحو 600 ألف زائر وزائرة، بينما وصل عدد المستفيدين من جلسات الإرشاد المهني عن بُعد نحو 17 ألف مستفيد ومستفيدة، إضافة إلى تأهيل 103 مرشدين ومرشدات مهنيات، وعقد نحو 2000 ورشة عمل تخصصية ومهنية.
ويعدّ برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الأول من نوعه في المملكة، حيث يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي والمهني في شتى التخصصات، إضافةً إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال، كما يسهم في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مبادرة “الإرشاد المهني في الجامعات” أُطلقت في أغسطس من العام 2022؛ بالتعاون مع 67 جامعة وكلية ومعهداً، وقُدمت خدمات الإرشاد المهني لأكثر من 72 ألف طالب وطالبة في المرحلة الجامعية.