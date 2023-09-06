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جديد المحليات > ربط “بلدي” و”العمل” لإصدار وثائق “عمل حر”
06/09/2023   6:23 م

ربط “بلدي” و”العمل” لإصدار وثائق “عمل حر”

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أكملت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ربط منصتي “بلدي” و”العمل الحر”، لإتاحة إصدار وثائق عمل حر لحاملي رخصة بائع جائل والاستفادة من مميزاتها.

ويهدف الربط إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزم من المحفزات، التي تساعدهم على الاستمرار، وتمنحهم نافذة للعديد من الخدمات مثل: (تيسير حلول الدفع الرقمية المتنوعة، إمكانية فرصة فتح حساب بنكي تجاري، والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية).

وتمنح وثيقة العمل الحرّ، الأفراد فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل في الأنشطة التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى رفع مستوى الموثوقية وتأهيل الباعة للحصول على الدعم من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.

يُذكر أنه يمكن إصدار الوثيقة مباشرة بعد إصدار رخصة الباعة الجائلين عبر منصة “بلدي”، وذلك من خلال اتباع الخطوات والاشتراطات الخاصة بالوثيقة من خلال زيارة الرابط.

يهدف الربط إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزم من المحفزات

وفق “أخبار 24”.

ربط “بلدي” و”العمل” لإصدار وثائق “عمل حر”

جديد المحليات
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