تطبيق الرقمنة الأساسية بمبادرة “الصناعة المحلية”

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، “مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية”، أحد مسارات مبادرة مصانع المستقبل المندرجة تحت مظلة مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية”.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن إطلاق المسار يهدف إلى متابعة أداء المصانع من خلال توفير أنظمة اتصال وبيانات تشغيلية وزيادة مستوى النضج الرقمي، والقدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جاذبة للكفاءات الوطنية.
ولفت إلى أن المسار يشمل توفير حلول رقمية في نظم الاتصالات، والتحكم بخطوط الإنتاج ومناولة المواد (مثل الرافعات وأنظمة إدارة المخازن)، بالإضافة إلى البرمجيات ومستشعرات إنترنت الأشياء (IOT)، وغيرها من المنتجات التي تسهم في تعزيز الرقمنة الأساسية للمصانع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الوزارة أطلقت مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية”؛ بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والقدرة الإنتاجية للمصانع المحلية، ويمكن التعرف على المزيد حول مسار “تطبيق حلول الرقمنة الأساسية”، من خلال زيارة صفحة مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية” عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.