بدء تطوير شارع “المؤسس” بالقطيف

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى من أعمال مشروع تطوير شارع الملك عبدالعزيز في محافظة القطيف، الذي يربط مدينة سيهات وعنك بمدينة صفوى مروراً بوسط القطيف.
وقالت الأمانة إن المشروع يعد أحد مشاريع أنسنة المدن التي تواكب خطط التنمية الشاملة وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار والسياحة في القطيف بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتفقد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، أعمال المشروع الذي تبدأ مرحلته الأولى، من شارع الرياض جنوباً متجهاً شمالاً بامتداد شارع الملك عبدالعزيز ووصولاً إلى مستشفى الأمير محمد بن فهد بحي الناصرة. وفق “أخبار 24”.
ويبلغ طول هذه المرحلة 7 آلاف متر، وعرض 60 متراً، بعد استهداف إزالة 521 عقاراً من الجانبين، حيث يشمل المشروع تنفيذ كافة أعمال الشارع من سفلتة وأرصفة وإنارة وأعمال أنسنة.