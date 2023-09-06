الغامدي: نُعزّز “التطوير”.. وفلسفة “ولي العهد” داعمة

أكد الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن إستراتيجية “سدايا”، تقتضي تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية، عبر تطوير المهارات والتدريب في البرامج المتخصصة، وهو الأمر الذي يتصل بفلسفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الحضارية في الاهتمام بالكفاءات.
وشدد على أن توجيهات ولي العهد فيها كثير من الوضوح، من ناحية دعم الكوادر الوطنية وتنمية معرفتهم بمختلف المجالات، في إطار برنامج تنمية القدرات البشرية.
حديث الغامدي هذا جاء خلال لقائه بنخبة من طلبة حققوا 3 جوائز عالمية من أصل 360 طالبًا وطالبةً يمثلون 90 دولةً في العالم في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023 في دورته الـ 35 الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم المعلوماتية على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.
وهنأ الغامدي الطلاب والطالبات الذين زاروا مقر “سدايا” بمناسبة تحقيقهم الإنجاز العلمي الذي يأتي تتويجاً لدعم الحكومة لأبناء وبنات الوطن من أجل بناء قدراتهم ورفع مستوى كفاءتهم الفكرية والعلمية التي يتمتعون بها؛ ليكونوا منافسين لنظرائهم في العالم حتى يواصلوا مسيرة العطاء تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 .