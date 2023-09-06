“مبادرة” لأدب الأطفال.. و”اليافعين”

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، مبادرة “الدراسات البحثية في أدب الأطفال واليافعين”، والمعنيّ بالكتابة والقراءة والرسم لهذه الفئة، بتوفير 10 منح للباحثين المختصين في هذا المجال.
وتهدف المبادرة لتحفيز إنتاج الأعمال الخاصة بأدب الأطفال واليافعين وتوفير حراك بحثي ونقدي يكون داعمًا لإثراء هذا الجنس الأدبي والاهتمام فيه.
وتثري المبادرة المكتبات بأبحاث أدب الأطفال واليافعين، مع رفع جودة الأعمال الخاصة بالمجال في المملكة من خلال دعم أنشطة أدب الأطفال واليافعين.
وسيتم اختيار لجنة علمية متخصصة للإشراف على الباحثين خلال فترة كتابتهم للبحث، على أن تنشر أعمالهم البحثية في المجلات العلمية المحكمة المحلية والدولية بما يتوافق مع مجال الفكرة البحثية. وفق “أخبار 24”.
وخصصت الهيئة منصة إلكترونية للتسجيل في المبادرة والاستفادة من المنح البحثية المقدمة وذلك عبر الموقع الإلكتروني، خلال فترة تسجيل تمتد حتى 23 سبتمبر الجاري، تعقبها مرحلة الفرز الأوليّ للمتقدمين لاختيار الأفكار البحثية وفق الشروط المطروحة.