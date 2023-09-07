نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي يصل لـ “أندرويد”
07/09/2023   10:58 ص

التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي يصل لـ “أندرويد”

+ = -
38

تختبر شركة “جوجل” الأمريكية، إدراج خاصية التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي في لوحة مفاتيح “Gboard” الخاصة بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد”.

وأتاحت الشركة الخاصية الجديدة بنسختها التجريبية لمستخدمي إصدار 13.4 من نظام أندرويد، وأطلقت عليها اسم “Proofread”، والتي تظهر في شريط أدوات لوحة المفاتيح لتدقيق النصوص لغوياً باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعرض الخاصية اقتراحات لتصحيح النصوص، وفحصها وتحديد الأخطاء الإملائية و النحوية بها، فضلاً عن وضع علامات الترقيم في المواضع الصحيحة، كما توفر خيار الإصلاح “Fix it” لتصويب كافة الأخطاء بشكل تلقائي.  وفق “أخبار 24”.

التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي يصل لـ “أندرويد”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885272394.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com