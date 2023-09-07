نمو اقتصاد المملكة 1.2% بالربع الثاني

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمملكة ارتفاعاً بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني من عام 2023م مقارنةً بـالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، بأن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة 6.1% مقارنةً بـما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.3%.
وأكدت أن الفترة ذاتها، شهِدت انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 4.3%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً انخفاضاً بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من 2023 مقارنةً بـالربع الأول من العام ذاته.
وأضافت أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، وسجلت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات نمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12.9 % على أساس سنوي و3.1 % على أساس ربعي.
وسجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً سنوياً بلغ 9.8 %، و2.1 % على أساس ربعي، كما حققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية معدلات نمو بلغت 9.0 % على أساس سنوي، و2.3 % على أساس ربعي.