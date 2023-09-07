“هدف” و”روشن” يتعاونان لدعم تدريب الكوادر بالقطاع العقاري

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية، اتفاقية مع مجموعة “روشن” لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في القطاع العقاري.
وقال الصندوق: إن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في خلق المزيد من الفرص الوظيفية وتأهيل الشباب السعودي من خلال تصميم برامج تدريبية تمكنهم من الانخراط في الوظائف والمساهمة في نهضة القطاع العقاري.
وأبان أن اتفاقية الدعم تقتضي مشاركة الصندوق في تكاليف التدريب في برامج تدريبية محددة لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية للعمل في قطاع التشغيل والصيانة باعتباره من القطاعات المهمة التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المكتسبات والمقدرات المحلية.
ولفت إلى أن الاتفاقية تنص على دعم تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بالتوظيف في مجال التشغيل والصيانة لمدة 12 شهراً لعدد 150 مستفيداً ومستفيدةً وتوظيفهم في القطاع الخاص وضمان استقرارهم وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن البرامج التدريبية تتضمن تقنيات الصحة والسلامة البيئية، وتركيب الأنابيب، وتقنية اللحام، وتوزيع وصيانة الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى أنظمة التهوية والتكييف، وتقنيات الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية وصيانة المرافق.
ووقّع الاتفاقية نائب المدير العام للعمليات بالصندوق عبدالله النفيعي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة “روشن”، ونسرين الدوسري.