دراسة مدى كفاية مخصَّصات ذَوِي الإعاقة

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعتزم إجراء دراسة استشارية عن مدى كفاية المخصصات المالية والعينية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ عام، والذين تتولى الأسر رعايتهم بشكلٍ خاص.
وقالت: إن الدراسة تهدف إلى تحديد التكاليف المالية التي يحتاجها الأشخاصُ ذَوُو الإعاقة بحسب شدة الإعاقة ونوعها ومدى كفاية ما يُصرف من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هذه الإعانات.
يُذكر أن الدولة تقدم إعانات مالية وعينية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن نظام رعاية المعوقين أكد على أن الدولة تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتُقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجِهات المُختصة وذلك في المجالات الصحية والتعليمية والتربوية والتدريبية والتأهيلية. وفق “أخبار 24”.