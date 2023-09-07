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جديد المحليات > الديوان الملكي ينعى والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول
07/09/2023   3:57 م

الديوان الملكي ينعى والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول

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نعى الديوان الملكي، والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.

وأوضح الديوان أنه سيصلى على الفقيدة، اليوم (الخميس)، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

الديوان الملكي ينعى والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول

جديد المحليات
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