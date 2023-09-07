نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “العدل” تطلق تطبيق البورصة العقارية
07/09/2023   3:55 م

“العدل” تطلق تطبيق البورصة العقارية

+ = -
26

أطلقت وزارة العدل، تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور، وجوجل بلاي، وذلك بالتزامن مع تدشين، البورصة العقارية رسمياً مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العدل، إن التطبيق يتيح تداول العقارات بيعاً وشراءً، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، كما يتيح أيضاً خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية؛ ما يعزز المرونة والشفافية في القطاع.

وأوضحت أن التطبيق يعتبر إضافة لقنواتها الرقمية التي تقدم الخدمات العدلية للمستفيدين، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة على مدار الساعة؛ ما يختصر الوقت والجهد عليهم.

يذكر أن البورصة العقارية تعد نموذجاً فريداً بوصفها منصة لتداول العقارات “بيعاً وشراءً”، مع توفير العديد من الخدمات الأخرى كالرهون وما يتعلق بها، وتحديث الصكوك إلى جانب خدمات الدمج والفرز، وهي تقدم خدماتها على مدار الساعة.

التطبيق يتيح تداول العقارات بيعاً وشراءً، وخدمات الرهن والتمويل العقاري

وفق “أخبار 24”.

“العدل” تطلق تطبيق البورصة العقارية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885272411.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com