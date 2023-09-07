“العدل” تطلق تطبيق البورصة العقارية

أطلقت وزارة العدل، تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور، وجوجل بلاي، وذلك بالتزامن مع تدشين، البورصة العقارية رسمياً مطلع الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة العدل، إن التطبيق يتيح تداول العقارات بيعاً وشراءً، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، كما يتيح أيضاً خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية؛ ما يعزز المرونة والشفافية في القطاع.
وأوضحت أن التطبيق يعتبر إضافة لقنواتها الرقمية التي تقدم الخدمات العدلية للمستفيدين، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة على مدار الساعة؛ ما يختصر الوقت والجهد عليهم.
يذكر أن البورصة العقارية تعد نموذجاً فريداً بوصفها منصة لتداول العقارات “بيعاً وشراءً”، مع توفير العديد من الخدمات الأخرى كالرهون وما يتعلق بها، وتحديث الصكوك إلى جانب خدمات الدمج والفرز، وهي تقدم خدماتها على مدار الساعة.
وفق “أخبار 24”.