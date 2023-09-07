الأدب والنشر” تستعد لإطلاق “معرض الكتاب”

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة، لإطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والمقرر عقده في الفترة من 28 سبتمبر الجاري إلى 7 أكتوبر في مقره الجديد بجامعة الملك سعود، بمدينة الرياض تحت شعار “وجهة ملهمة”.
ويخصص معرض الرياض الدولي للكتاب، ركناً للمؤلف السعودي للنشر الذاتي، متيحاً بذلك الفرصة لعرض أكثر من 400 عنوان للمؤلفين السعوديين، حيث يتولى المعرض إدارة الركن، واستلام الكتب، وبيعها، والتحصيل والمخالصات المالية وغيرها.
وينظم المعرض لأول مرةٍ هذا العام مسابقةً للإلقاء الشعري مخصصة للأطفال، ليستمتع الطفل بتجربة تعلم مهارات الكتابة الشعرية، وتقنيات الإلقاء؛ مما يعزز المهارات اللغوية والشخصية للطفل.
فيما تستمر جائزة المعرض التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، والمخصصة لدور النشر، وتغطي خمس فئاتٍ للتميز في النشر، وهي: الأطفال، والترجمة، والمنصات الرقمية، والمحتوى السعودي، وفئة عامة؛ لتأصيل دَوْرِ الناشرين في إثراء المحتوى الثقافي، حيث يُمنح الفائزون منحة ترجمة يقدمها شريك المعرض – شركة روشن للتطوير العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وفق “أخبار 24”.
ويعقد المعرض على مساحةٍ تتجاوز 46 ألف متر مربع؛ كأكبر معرضٍ للكتاب في المملكة، والأكبر عربياً من حيث تنوع البرنامج الثقافي، وفعالياته المناسبة لجميع الفئات العمرية.
ويشهد المعرض مشاركةً واسعة من دُور النشر ودُورٍ بالوكالة، وهيئات ومؤسسات ثقافية، وبمشاركة ما يزيد على مليون زائر، يستمتعون بأكثر من 200 فعالية، تتنوع بين عروض فنية وندوات وأمسيات شعرية.
في السياق نفسه، يصاحب المعرض “مؤتمر الناشرين الدولي”، الذي تنظمه الهيئة في الرابع من أكتوبر، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، من قادة صِناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصُنّاع المحتوى، والمتخصصين.