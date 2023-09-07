ميزة جديدة من إنستجرام تعزز الخصوصية

تختبر منصة التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ميزة جديدة، لتخصيص الجمهور الذي يتابع منشوراتك، عبر السماح بقائمة “الأصدقاء المقربين”.
وتعمل الميزة الجديدة بشكل مشابه لكيفية عمل خيار الأصدقاء المقربين لقصص إنستجرام مع مراعاة جميع الأشياء وأخذها في الاعتبار، ويمكن للمستخدمين رؤية ذلك في القائمة المنسدلة لاختيار الجمهور، ومن المحتمل أن تطرح المنصة المزيد من خيارات الخصوصية.
وأكدت الشركة أنها تختبر هذه الميزة في عدد قليل من البلدان؛ للمرة الأولى، بعد استخدام الخاصية سابقاً في القصص المصورة ومقاطع فيديو reels.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجلب فيها المنصة خيار الأصدقاء المقربين إلى الخلاصة الرئيسية، حيث استخدمته سابقاً في الملاحظات وكذلك مقاطع فيديو Reels. وفق “أخبار 24”.
وكانت المنصة قد أعلنت في عام 2018 ميزة لمشاركة القصص مع قائمة خاصة من الأصدقاء المقربين، وحاولت الشركة في العام التالي الانغماس في فكرة الدردشة الجماعية مع دائرة الأصدقاء المقربين في إنستجرام من خلال تطبيق الدردشة الجماعية المسمى Threads، ولكنها أغلقته في عام 2021 للتركيز على تجربة أفضل للرسائل المباشرة.