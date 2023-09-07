“سادس الخسائر” لسوق الأسهم “السعودي”

أنهى المؤشر العامّ لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الخميس مسجلاً الخسارة السادسة على التوالي، بضغط من تراجع أسعار معظم الأسهم، أبرزها أسهم البنوك والمواد الأساسية.
وهبط المؤشر العام نهاية التعاملات إلى مستوى 11215.56 نقطة في مقابل 11298.16 نقطة اليوم السابق، بخسارة قدرها 82.60 نقطة نسبتها 0.73 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 737.10 نقاط تعادل 7.03 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2022 البالغة 10.478.46 نقطة.
وصاحب تراجع أسعار معظم الأسهم، تراجع في معدلات الأداء، إذ هبطت الكمية المتداولة 1.52 في المئة إلى 209 ملايين سهم، في مقابل 212 مليوناً، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 1.65 في المئة إلى 456 ألف صفقة في مقابل 464 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 0.14 في المئة إلى 458 سهماً، بينما ارتفعت السيولة المتداولة 4 في المئة إلى 6.4 مليار ريال، في مقابل 6.2 مليار.
وشهدت جلسة اليوم تداوُل أسهم 227 شركة، تراجعت أسهم 147 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة، واستقرت 11 شركة مقارنة بأسعارها أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى 11.265 تريليون ريال بزيادة قدرها 11 مليار ريال نسبتها 0.1 في المئة.
وتصدر سهم عذيب للاتصالات قائمة الأسهم الرابحة بنهاية تعاملات الخميس بزيادة نسبتها 9.43 في المئة، وصولاً إلى 146.20 ريال من تداول 3.49 مليون سهم حقق بها أكبر سيولة متداولة بين الأسهم بلغت 497 مليون ريال، تلاه سهم أنابيب بزيادة نسبتها 6.30 في المئة مرتفعاً إلى 94.50 ريال جاءت من تداول 1.94 مليون سهم، ثم سهم نسيج المرتفع 5.29 في المئة، إلى 42.80 ريال، تبعه سهم العربية بزيادة 5.01 في المئة إلى 217.80 ريال. وفق “أخبار 24”.
وجاء سهم “سمو” في صدارة قائمة الأسهم الخاسرة بتراجع نسبته 7.02 في المئة، هبوطاً إلى 53 ريالاً من تداول 923 ألف سهم، تلاه سهم “الباحة” بخسارة نسبتها 6.23 في المئة إلى 0.15 ريال من تداول 12 مليون سهم، ثم سهم سينومي ريتيل الهابط 4.80 في المئة، إلى 18.66 ريال، تبعه سهم ذيب بخسارة 4.72 في المئة إلى 66.60 ريال من تداول 669 ألف سهم.
وتراجع مؤشر نمو – السوق الموازية – بنسبة 0.56 في المئة إلى 23198.25 نقطة، بعد تراجع أسهم 26 شركة، وارتفاع أسهم 27 شركة، فيما بلغت الكمية المتداولة 911 مليون سهم، قيمتها 24 مليون ريال.