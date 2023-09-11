“العاصمة” الأولى بـ”سيتي سكيب”

فرضت شركة الدرعية في معرض “سيتي سكيب العالمي”، الفرص الاستثمارية لمشروعاتها السكنية والتجارية والفندقية والتطويرية، إضافة إلى المخطط الرئيس، الذي يحول وجهة االدرعية إلى عصري، مع الحفاظ على ما تكتنزة من إرث حضاري وتاريخ عظيم.
ويشهد جناح ومعرض الشركة، حضوراً من الزوار والضيوف والمستثمرين، مع وجود نخبة من الخبراء التابعين للشركة، لاستقبال المستثمرين وتقديم معلومات حول مشروعات الدرعية بوصفها وجهة عالمية لا مثيل لها.
كما يجيبون عن الاستفسارات الخاصة بالمخطط الرئيس، واستعراض المعايير العالمية في المشروع، بدءاً من التصميم المستوحى من الهندسة المعمارية النجدية، وصولاً إلى الابتكارات المتعلقة بالاستدامة، حيث ارتقى المخطط بمعايير التطوير الحضري والتأهيل التراثي، وأصبح نموذجاً في تطبيق معايير جديدة في هذا المجال.
كما أن حجم ونوعية الأصول في المشروعات التطويرية والعقارية للمخطط الرئيس، والأصول الثقافية والرياضية والتعليمية، جعلت من الدرعية موقعاً عالمياً للتجمع الإنساني، يُنافس أهم الوجهات العالمية. وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري أنزيريلو، إن الفرص الاستثمارية والعقارية للشركاء والمستثمرين في مشروعات الدرعية هائلة، فهي تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
وأشار إلى أنها فرص فريدة للمستثمرين، في ظل حجم الإنجازات المحققة في المخطط الرئيس للدرعية، كما تتيح المشاركة في عملية التحول والتطوير الكبرى بعاصمة الدولة السعودية الأولى، وتراثها العريق وموقعها الفريد، مضيفا أن الدرعية تعمل، بفضل ما تمتلكه من مواقع تراثية وثقافة تنموية مميزة، على إعادة تعريف مفهوم التنمية، من خلال التركيز على الإنسان.