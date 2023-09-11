سلمان المؤشر ينتقل إلى الطائي

كشفت مصادر خاصة لسبورت 24 بأن نادي الطائي أنهى التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر، لاعب نادي الأهلي السعودي للانتقال إلى صفوف نادي الطائي خلال هذا الموسم.
وأضاف المصدر أن نادي الطائي تمكن من تسجيل اللاعب قبل إغلاق فترة الانتقالات، فيما تبقى الإعلان الرسمي من نادي الطائي.
وخاض سلمان المؤشر بقميص الأهلي 245 مباراة وسجل خلالها 31 هدفا، بالإضافة لصناعة 33 هدفا، كما شارك مع الوحدة في 39 مباراة وسجل بقميص الفريق هدفين وصنع 6 تمريرات حاسمة.
ومع المنتخب الوطني، لعب المؤشر 24 مباراة بداية من عام 2015 وسجل هدفين فقط.