إيقاف مدير الاحتراف بـ”الشباب” لمدة عام

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم، مساء الأحد، حرمان ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام.
وألزمت لجنة الانضباط المرزوقي بدفع غرامة 300 ألف ريال بسبب نشره بيانا تضمن إثارة الرأي العام والإساءة والاتهام إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والاتحاد.
وكتب السلمي عبر حسابه الشخصي على منصة “X”: “إشارة إلى ما تم تداوله من حديث منسوب لمدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي، أود الإيضاح أنه قد وردت الشكوى المشار لها إلى وزير الرياضة، وتمت إحالتها في حينه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بحكم الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، والنظر في مضمون الشكوى، والتحقق منها، وتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.
وفي وقت سابق أصدر المرزوقي بياناً قال فيه إنه يتحمل المسؤولية عما يقوم به، مشيراً إلى أنه يقوم بالتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل تقديمها، نظراً لوجود شكوك لديه تم توضيحها لوزير الرياضة.
وأشار إلى الضغوط التي يتعرض لها من لجنة الاحتراف لإكمال الطلب عبر النظام، مؤكداً أنه قد قدم جميع المراسلات التي تمت وما تلقاه من ردود من اللجنة التي تطالبه بإكمال الطلب دون التحقق. وفق “سبورت 24”.
وأكد أن اللجنة أبلغته أن عدم الامتثال لتعليمات اللجنة وطلباتها يعد مخالفة نظامية وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.
وطالب المرزوقي وزير الرياضة بحمايته كشخص مسؤول يقوم بواجبه، وطلب توجيهه لما يرونه مناسباً في هذا الصدد. وأكد أنه لن يقبل أي توجيه إلا من وزير الرياضة.
وأكد أن اللجنة طالبته بإدخال البيانات دون التحقق منها أو مراجعتها؛ وذلك بعد طلب نادي الهلال تسجيل اللاعب في أسرع وقت ممكن.