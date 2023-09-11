المملكة تقود “العشرين” لسد الفجوة “الرقمية”

لعبت المملكة على مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات دوراً بارزاً في مجموعة العشرين، من خلال مشاركتها في تشكيل السياسات الرقمية، وقيادة عدد من المبادرات للدفع بالجهود لسد الفجوة الرقمية العالمية.
وركزت أولويات مشاركة المملكة في هذا المجال على ثلاثة ملفات رئيسة؛ تشمل البنية التحتية الرقمية العامة، والأمن في الاقتصاد الرقمي وتطوير وتنمية المهارات؛ وذلك لما تسهم به الرقمنة والتحول الرقمي في التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تطويع تقنيات تتمحور حول الإنسان، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي لدعم مرحلة تعافي الاقتصادي العالمي.
واحتلت المملكة المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية 2023 بين دول مجموعة العشرين من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً والمرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جاهزية التنظيمات الرقمية من الاتحاد الدولي للاتصالات، وأحرزت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022م، وتوجت هذه الجهود بتقدمها لتصبح بالمركز الأول في حجم استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة بواقع 446 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن المملكة ماضية في دورها كقائد فاعل ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن المملكة تفتخر اليوم بوجود قطاع تقني متطور أدى إلى تكريس موقعها على المستويين الإقليمي والعالمي كوجهة تقنية رائدة بوجود قدرات رقمية وطنية بمؤهلات عالمية وبنية رقمية ممكّنة وداعمة، كما أدت جملة هذه التطورات إلى إحراز تقدم في المؤشرات والتقارير العالمية. وفق “أخبار 24”.
وحول جهودها المتصلة بالمجموعة فيما يختص بسدّ الفجوة الرقمية، نوه إلى حرص المملكة على توسيع نطاق الابتكارات وإيجاد حلول رقمية؛ حيث نجحت المملكة في تقليص الفجوة الرقمية إلى ما نسبته 1%،إذْ تعد من أفضل ثلاث دول على مستوى مجموعة العشرين في سدّ الفجوة الرقمية.
وبيّن أن المملكة قدمت تجربة تعد الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية NTN وربطها مع الشبكات الأرضية، كما أنها أطلقت أكبر مستشفى افتراضي في العالم لتقديم خدمات طبية متقدمة لأكثر من مليون شخص شهرياً في المملكة والمنطقة.