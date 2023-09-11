فعالية دولية بالرياض دعماً لسوق العمل

نظَّم المرصد الوطني للعمل “NLO” بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل في الرياض، بعنوان “استكشاف أفضل الممارسات لدى مراصد سوق العمل”.
وحضر الورشة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، وعدد من قيادات الصندوق وممثلي الجهات الحكومية، وخبراء ومختصون من البنك الدولي، وشارك أكثر من 10 خبراء ومختصين دوليين في مختلف المجالات الاقتصادية والمعنية بسوق العمل.
ويأتي انعقاد الورشة في إطار الشراكة الاستراتيجية للمرصد والبنك الدولي، التي تقوم على عددٍ من الزيارات البحثية والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة في سبيل تعزيز المعرفة بسوق العمل السعودية، والتعرف على أهم مقومات النجاح وأفضل الممارسات العالمية.
وناقشت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة حول هيكلة مراصد السوق وحوكمتها، وأكثر المنهجيات تطورًا المستخدمة في جمع وتحليل وإعداد التقارير المعنية ببيانات سوق العمل، وسبل الاستفادة منها، إضافة إلى عرض التجربة السعودية للمرصد الوطني للعمل والتعرف على أفضل التجارب الدولية الرائدة خاصة بالولايات المتحدة وأستراليا. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد الجعويني، أهمية التعاون بين البنك الدولي والمرصد الذي يتطلع من خلال تلك الشراكة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في تنمية رأس المال البشري وتحسين فرص التطوير وتسخير الممكنات بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق الطموحة في تمكين القوى الوطنية وتحفيز القطاع الخاص.