“التدريب التقني” و”أمن الدولة” يتعاونان لتوظيف الخريجين

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ورئاسة أمن الدولة (الاثنين)، مذكرة تفاهم بهدف إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي برامج المؤسسة، وذلك للعمل في القطاعات الأمنية التابعة لرئاسة أمن الدولة.
ووقَّع المذكرة من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني محافظها الدكتور أحمد الفهيد، فيما مثّل رئاسة أمن الدولة وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر الصيخان.
وقال الفهيد إن هذه الشراكة ستكون لها دور كبير في توفير الفرص الوظيفية لخريجي برامج المؤسسة من مختلف المجالات، مشيراً إلى عمل المؤسسة بشكل دائم على تحقيق التكامل والتوسع في شراكتها مع مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز فرصها للالتحاق بسوق العمل. وفق “أخبار 24”.