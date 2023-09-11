“53 منشأة” خالفت نظام توفّر الأدوية بـ”أغسطس”

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة صيدلية مخالفة خلال شهر أغسطس؛ وذلك لمخالفتها نظام توفر الأدوية.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات جاءت لعدم التزام هذه المنشآت بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم إبلاغها عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأبانت أن مفتشيها رصدوا 39 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و7 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و7 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها فرضت حيال هذه المنشآت العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والتي بلغت نحو 1.5 مليون ريال.