“روشن” تطلق منصتها الرقمية لشراء العقارات

أطلقت مجموعة “روشن”، (الاثنين)، منصتها الرقمية، التي تقدم للعملاء تجربة متكاملة لشراء منازل عبر الإنترنت، والتي تم إطلاقها على هامش معرض “ستي سكيب” العالمي المقام حاليا بالرياض،
وتقدم المنصة للعملاء تجربة رقمية شاملة يتم من خلالها إتمام عملية شراء المنزل بشكل رقمي كامل، وتتيح واجهة المنصة المبتكرة والتفاعلية للعملاء خرائط ومعلومات مُفصَّلة عن الوحدات العقارية المتاحة.
وتجعل المنصة عملية إيجاد منزل الأحلام في مجتمع متكامل أكثر سهولة، كما توفر معلومات شفافة حول الأسعار وتوفر الوحدات، بالإضافة إلى حلول الدفع الآمنة والتوقيع الرقمي، ما يجعل الخطوة التالية لشراء المنزل المثالي تجربة في منتهى السهولة واليسر. وفق “أخبار 24”.
وتتيح المنصة حالياً إمكانية امتلاك وحدات سكنية في مجتمع “العروس” المتكامل في شمال جدة، الذي يقع بجوار مشروع “مرافي” – الوجهة الجديدة والمعلم البارز لمجموعة “روشن” – ويرتبط بالبحر الأحمر عن طريق قناة صناعية بطول 11 كيلومترًا، وسيتم إدراج جميع مجتمعات “روشن” ضمن نطاق خدمات المنصة الرقمية مستقبلاً.