اعتماد اللائحة التنفيذية لـ”المقيّمين المعتمدين”

اعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” محمد الجدعان، اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.
وتأتي هذه اللائحة امتدادًا لمسيرة التطوير التنظيمي التي يسعى لها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتتواءم مع متطلبات مهنة التقييم على الصعيد المحلي والعالمي، كما تأتي لتتسق مع التعديلات الجديدة لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 22/ 11/ 1444هـ.
وتسهم اللائحة في كل ما من شأنه تحسين وتطوير مهنة التقييم والنهوض بها، وبما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين، كما تضمن قرار معالي الوزير عدداً من الأحكام الانتقالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وذلك مراعاةً لمتطلبات نشاط وسوق مهنة التقييم. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل المنديل، لوزير المالية دعمه المستمر في تمكين الهيئة للقيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها بآلية أكثر فاعلية وحوكمة، وذلك من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.