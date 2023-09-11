الزيادة الأولى لـ”المؤشر” بعد 7 جلسات خسائر

استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم (الاثنين)، وقف نزف النقاط الذي امتد 7 جلسات متتالية سابقة، جاء ذلك بدعم تحسن الطلب على الأسهم.
وبدعم تحسن أسعار الأسهم، أنهى المؤشر العام جلسة اليوم على ارتفاع نسبته 0.73 % ما يعادل 81.09 نقطة، مرتفعاً إلى مستوى 11235.14 نقطة في مقابل 11154.05 نقطة ليوم الأحد الماضي، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 757 نقطة نسبتها 7.22 % عند المقارنة بنهاية تعاملات 2022 البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاداء، إذ صعدت السيولة المتداولة 33% إلى 6.5 بليون ريال، في مقابل 4.88 بليون، وصعد عدد الصفقات المنفذة 33 % إلى 467 ألف صفقة في مقابل 352 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة الى 496 سهماً بنسبة ارتفاع 33 % ، كذلك ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 36 % إلى 232 مليون سهم، في مقابل 170 مليوناً لليوم السابق.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 228 شركة جرى تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 157 شركة، وهبطت أسعار أسهم 60 شركة، واستقرت أسهم 11 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 11.192 تريليون ريال (2.984 تريليون دولار) بتراجع 6.4 بليون ريال (1.7 بليون دولار) نسبتها 0.06 %.
وتصدر قطاع المواد الأساسية السوق بأكبر سيولة متداولة بلغت 1.54 بليون ريال نسبتها 24 % من إجمالي سيولة السوق جاءت من تداول 41 مليون سهم، نسبتها 18 %، صعدت بمؤشره 1.85 % إلى 6414 نقطة، تلاه قطاع البنوك بسيولة متداولة 737 مليون ريال نسبتها 11 %، جاءت من تداول 21 مليون سهم، ارتفع معها مؤشر القطاع 0.45 % الى 10761 نقطة. وفق “أخبار 24”.
وجاء سهم اليمامة للحديد في صدارة الأسهم الرابحة في السوق بعد ارتفاع سعره 10 % وصولا إلى 26.95 ريال من تداول 2.3 مليون سهم ، تلاه سهم فيبكو الصاعد 7.58 % إلى 44 ريالاً من تداول 2.4 مليون سهم، ثم سهم شاكر المرتفع 7 % إلى 26 ريالاً.
وفي المقابل سجل عذيب للاتصالات أكبر خسارة بين الأسهم بلغت 9.95 % هبوطا إلى 144.80 ريال من تداول 2.26 مليون سهم، سمو بخسارة 5.09 % هبوطاً إلى 48.50 ريال، وواصل سهم أرامكو السعودية تصدر السوق لجهة السيولة المتداولة التي بلغت 453 مليون ريال شكلت 7 % من سيولة السوق، جاءت من تداول 13.5 مليون سهم، هبطت بسعره إلى 33.80 ريال بتراجع 0.44 %.