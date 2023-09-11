تجارب استثنائية لـ”كروز السعودية”

أبرمت شركة “كروز السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مع عدة شركات رائدة عالميًا لتجهيز خط “أرويا كروز” للرحلات البحرية.
وتعرف شركة “إم جي إم مارين” بريادتها العالمية في مجال تجهيز السفن السياحية، ويتضمن نطاق عملها على متن سفينة “أرويا كروز” بموجب هذه الاتفاقية تحديث الكبائن والأجنحة الحالية، وإنشاء مرافق عديدة مخصصة للمطاعم والمتاجر والاستجمام، كما ستعمل على إجراء التعديلات على هياكل الصلب، وتحديث التجهيزات الكهربائية والميكانيكية على متن السفينة، إلى جانب تصنيع وتركيب الأثاث والتشطيبات والأسقف والمقاعد. وفق “أخبار 24”.
كما تعد شركة “دي وايف” من رواد المقاولين عالميًا المتخصصة في التجهيزات الداخلية لكل من السفن السياحية واليخوت الفاخرة. بموجب الاتفاقية، ستعمل الشركة على تجهيز مناطق السطح العلوي لسفينة “أرويا كروز”، بما فيها الأجنحة الفاخرة الجديدة، والمرافق العامة، ومناطق التموين والضيافة. وستعمل الشركتان معًا بهدف تأهيل 98% من مرافق استضافة الركاب.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـشركة “كروز السعودية” لارس كلاسن أن الشركة تقدم تجارب استثنائية لركاب “أرويا كروز” من مرحلة التصميم، ومن خلال التعاون مع شركتين مرموقتين عالميًا في مجال تجهيز السفن البحرية.
وأكد التزام الشركة بتقديم تجارب لا تُنسى للركاب، متطلعًا لرؤية المعرفة والابتكار والشغف التي ستضيفه كل من “إم جي إم مارين” و”دي وايف” إلى أول سفينة من خطوط أرويا كروز.
يذكر أن “أرويا كروز” أطلقت في يونيو 2023، كأول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، بتصميم فريد يلبي توقعات الأسواق العربية.