“%70” حجم الالتزام “البيئي”

بلغت نسبة الالتزام بمعايير واشتراطات البيئة 70% وفق تقرير شهري للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بعد 1200 جولة في شهر يوليو.
ورصدت الجولات الرقابية على أداء المنشآت البيئي للشهر الماضي 1086 حالة عدم التزام، وتصدّر التفتيش على المنشآت بمكة المكرمة 1243 جولةً، تبعتها الرياض بـ 713 جولةً، والشمالية ثالثاً بـ 706 جولات، فيما قام مفتشو المركز بـ 491 زيارةً للمنطقة الجنوبية، و400 بالمدينة المنورة، و315 بجازان و306 بـالشرقية.
وألزمت الجولات المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة ووضع الخطط التصحيحية لوقف المخالفات المؤثرة على البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار التصاريح البيئية، صونًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقاً للتوازن البيئي، والحفاظ على معدل النمو الاقتصادي للمنشآت. وفق “أخبار 24”.
ونفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في شهر أغسطس الماضي 4174 جولةً رقابيةً على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي.