طقس اليوم.. الأجواء الماطرة مستمرة والأحساء الأعلى حرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، استمرار الأجواء الماطرة على عدد من المناطق، فيما يتوقع أن تسجل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية.
وأشار المركز إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أن الأمطار ستصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تمتد للأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، بينما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن مكة المكرمة يتوقع أن تسجل درجة حرارة بمقدار 41 مئوية، فيما تسجل المدينة المنورة 43 درجة، والرياض وبريدة 44 درجة، بينما تصل الحرارة في جدة إلى 38 درجة، و45 درجة في الدمام وحفر الباطن، و29 درجة في أبها.