“الإسكان” و”داون تاون” تطوران المدن

وتتعاون الوزارة والشركة بموجب المذكرة، في تطوير المتطلبات التخطيطية وموجهات المخطط العام والمخططات التفصيلية لمشاريع شركة داون تاون السعودية، وتطوير المتطلبات التخطيطية والمعايير التصميمية لعناصر المشهد الحضري، وتشمل الحدائق والساحات العامة والميادين ومواقف السيارات وكل ما يتعلق بعناصر جودة الحياة الحضرية وفق الأنظمة والتعليمات.
وتسعى الوزارة مع الشركة إلى تطوير نموذج عمل لمشاريع داون تاون السعودية كمشروع تجريبي لتطبيق المعايير الوطنية والإقليمية للتصميم الحضري والمعماري وتطوير آلية اعتماد المخططات التفصيلية والمباني، بما في ذلك تطبيق عناصر الهويات المحلية على مشاريع الشركة. وفق “أخبار 24”.
وستعمل شركة داون تاون السعودية على تطوير وإنشاء وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في 12 مدينة في المملكة، وهي المدينة المنورة والأحساء والخُبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة.
كما ستسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في تلك المدن، بالإضافة إلى خلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات مختلفة تشمل التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والمساحات المكتبية، والسكن.