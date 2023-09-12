“الأمم المتحدة” شريك بتحسين المشهد الحضاري بالمملكة

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج تحسين التخطيط المكاني والمشهد الحضري في المدن السعودية، وذلك بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”.
وتعزز الاتفاقية، التي وقعت على هامش أعمال اليوم الثاني لمعرض “سيتي سكيب” العالمي الذي تستضيفه المملكة في الرياض، التنمية الحضرية المستدامة وتحسين نمط الحياة للسكان ورفع مستويات جودة الحياة.
وتتيح الاستفادة من الخبرات الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم وتنفيذ 6 مبادرات ضمن برنامج تحسين التخطيط المكاني والمشهد الحضري الذي تشرف عليه الوزارة.
وتشمل الاتفاقية التعاون في تنفيذ المخططات العمرانية بمناطق المملكة والخطط المحلية، وتطوير السياسات العامة لنظام التخطيط العمراني وتحديث المعايير التخطيطية والتشريعات للمدن السعودية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
ويقدم البرنامج، بموجب الاتفاقية، خدماته الاستشارية للوزارة لتفعيل برنامج “تحسين المجال العام” الذي يضم حزمة من المبادرات الرامية إلى استدامة المدن وتحسين نمط الحياة للسكان ورفع مستويات جودة الحياة.
كما يدعم البرنامج إدارات التخطيط المحلي لتفعيل نموذج تشغيلي جديد، وإعادة هيكلة عمليات التخطيط وتحديد أدواته وتحديثها وتحسينها بما يتماشى مع أحدث التصنيفات الدولية.
ووقع الاتفاقية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، فيما وقع عن البرنامج الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة ناهد حسين.
وتعمل الوزارة على الاستفادة من خدمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحسين النظام البلدي وتحديث حدود المستوطنات السكانية ومراجعة تصنيفها، وتحسين تقديم الخدمات ورفع كفاءتها واستدامتها، وكذلك تطوير أستوديو التصميم الحضري وتحويله إلى مختبر حضري متكامل، وتمكينه من توظيف الأدوات المبتكرة لدعم الخطط الاستراتيجية للوزارة..
ويعد معرض سيتي سكيب العالمي الحدث الأكبر عالمياً في استعراض مستجدات القطاع العقاري ومناقشة تحدياته وعرض أضخم وأحدث المشاريع؛ إذ يضم في نسخته الحالية قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن فعاليات المعرض منتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية، وتحدي الابتكار الذي يتيح للشركات الناشئة عرض أفكارهم لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً، وهاكاثون سيتي سكيب العالمي روشن الذي يخلق منافسة بين المتسابقين لإيجاد حلول نوعية في القطاع.