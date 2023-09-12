أمير حائل: المنطقة مهيأة لمرحلة المشاريع النوعية

أشاد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بجهود وعمل كل القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة للإسهام في تطورها وفق رؤية السعودية 2030، وهو ما ساهم في تهيئة المنطقة لمرحلة المشاريع النوعية والمتميزة.
وأثنى أمير حائل خلال استقباله مسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمعاً من المواطنين ومُعرِّفي القبائل بالمنطقة، في قصر أجا، على دور المواطنين وتفاعلهم المثمر خلال هذه المرحلة من بناء مستقبل حائل القادم.
وتطرق للنجاحات الدولية للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك جملة من الموضوعات والمشروعات التنموية والمشاركات المتميزة ومنها مشاركة أمانة المنطقة في معرض سيتي سكيب وعملها في تقديم المنطقة بالشكل اللائق. وفق “أخبار 24”.
بدوره أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، عن شكره لأمير حائل على هذا الدعم المستمر والتمكين للطاقات بالمنطقة الذي سهل تحقيق مزيد من النجاحات المضاعفة بدعم القيادة الحكيمة وتكاتف وتعاون الجميع .