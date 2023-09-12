“منشآت” تبحث فرص التجارة الإلكترونية بخميس مشيط

توسع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، من نشاطها لبحث فرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة بمحافظة خميس مشيط.
وأطلقت الهيئة المرحلة الثانية لجولة التجارة الإلكترونية، حيث شهد اليوم الأول أربع ورش عمل تناولت التحول الرقمي وقنوات البيع المتناغمة، وتقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، إضافة إلى جلسة حوارية عن التقنيات الواعدة ومستقبل التجارة الالكترونية.
فيما حظيت الجولة بتوافد جموع من رواد الأعمال والزوار واطلعوا على ما تقدمه الجهات المشاركة من خدمات وتسهيلات للأعمال، وحضور عدد من الورش، والتحاور مع مجموعة من المستشارين في المجالات القانونية، والمبيعات والتسويق والمالية والعمليات والتشغيل، والتجارة الإلكترونية والتقنية والتمويل والاستثمار. وفق “أخبار 24”.