أسيل: عالمية الأثقال تمثل “فرصة عمر”

لم تفوّت أسيل الرشيد حكم “درجة ثالثة” لرفع الأثقال فرصة المشاركة في بطولة العالم المقامة حاليا بالرياض، من خلال الإشراف على التدريبات اليومية للمنتخبات في الصالة البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وقالت أسيل إنها لاعبة سابقة في رفع الأثقال، وكانت ضمن أول منتخب سعودي للسيدات يشارك في بطولة خارجية عام 2019 في الأردن.
وأشارت أسيل إلى أنها متفرغة للتحكيم والتدريب للسيدات في نفس الوقت، وفضّلت المشاركة في البطولة لاكتساب الخبرة في التنظيم والتحكيم والتدريب، مبدية سعادتها بردة فعل المشاركين وانبهارهم بالإمكانات الرياضية العالية في المملكة والتنظيم الرائع للبطولة.
وعقد المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اليوم اجتماعاً برئاسة محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال. وعرض خلال الاجتماع تقارير اللجان المالية والفنية والحكام والتدريب والرياضيين والطبية، إضافة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية للاتحاد والاطلاع على لائحة أهلية اللاعبين.
وتحظى بطولة العالم لرفع الأثقال بحضور كبير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، حيث بلغ عدد الحضور 141 شخصا، ما بين محررين ومصورين ومراسلي القنوات التلفزيونية والإذاعية، وتواجد 75 إعلاميا من خارج المملكة.
ويتواجد عدد كبير من القنوات الأجنبية إلى جانب محررين ومصورين مرافقين مع المنتخبات المشاركة لتغطية منافسات البطولة ومنتخباتهم، كما خصصت القنوات السعودية الرياضية عربتي نقل تلفزيوني لفعاليات ومنافسات البطولة بشكل مباشر تبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً. وفق “سبورت 24”.
ونال الصقر العربي إعجاب الرباع المكسيكي جورجي كاردينيس الذي طلب التصوير معه بالزي السعودي، وتعرف خورخي على طريقة الإمساك بالصقر والتعامل معه وكذلك طريقة تغذيته، كما طلب معرفة أسعاره وتفاصيله.
ويوجد الصقر مع الجمال العربي في الخيمة الشعبية بركن “هدية عالم” التي تقدم العديد من الفعاليات التراثية.