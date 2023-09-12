سافيتش يعلق على غضب رونالدو بـ”نهائي العربية”

تحدث محترف الهلال، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، عن الموقف الشهير الذي جمعه بلاعب النصر، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.
وكان النصر توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية على حساب الهلال في مباراة مثيرة قاد فيها رونالدو فريقه لتحقيق الفوز.
وأجاب سافيتش في لقاء إعلامي بعد فوز منتخب صربيا على ليتوانيا بنتيجة 3-1، على تساؤل مفاده: “رونالدو كان غاضبًا لأنك حققت جائزة أفضل لاعب في البطولة العربية؟، وبعدها رد سافيتش بالقول: “أعتقد أنها لم تكن جائزة الهداف، سواء كان غاضبًا أو لا هذه ليست مشكلتي، أنا سعيد بالطبع”. وفق “سبورت 24”.
وتابع سافيتش حديثه: “أخذت الجائزة وعدت بها إلى المنزل ولكن كانت خسارتنا أمام النصر في المباراة النهائية أمرًا مؤسفًا”.
وكان رونالدو قد توّج بجائزة هداف البطولة العربية بـ 6 أهداف، وفي المقابل حصد سافيتش على جائزة أفضل لاعب في البطولة.